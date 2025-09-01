Адам Ружичка — о «Спартаке»: с такой командой нас ждёт успешный сезон

Нападающий «Спартака» Адам Ружичка оценил продление контракта с красно-белыми сроком на два года и прокомментировал участие в Кубке мэра Москвы. Форвард сыграл на турнире в матче с «Торпедо» (4:0).

«Чувствую себя отлично, рад вернуться в «Спартак». Рад, что наконец удалось выйти на лёд. С такой командой нас ждёт успешный сезон.

Думал, что будет сложнее, но в целом доволен первой игрой. Очень жду старт нового сезона. Я уже играл в прошлом году с Ваней [Морозовым] и Пашей [Порядиным], у нас есть всё необходимое, чтобы стать результативной тройкой, много забивать и выигрывать для команды матчи», – цитирует Ружичку пресс-служба клуба.