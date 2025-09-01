Адам Ружичка — о «Спартаке»: с такой командой нас ждёт успешный сезон
Нападающий «Спартака» Адам Ружичка оценил продление контракта с красно-белыми сроком на два года и прокомментировал участие в Кубке мэра Москвы. Форвард сыграл на турнире в матче с «Торпедо» (4:0).
Кубок мэра Москвы . За 5-е место
31 августа 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 4
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Тодд, Яровой) – 04:57 (5x5) 0:2 Королёв (Холодилин, Буруянов) – 33:24 (5x5) 0:3 Филин (Беляев) – 46:16 (5x5) 0:4 Морозов (Порядин, Ружичка) – 54:07 (5x5)
«Чувствую себя отлично, рад вернуться в «Спартак». Рад, что наконец удалось выйти на лёд. С такой командой нас ждёт успешный сезон.
Думал, что будет сложнее, но в целом доволен первой игрой. Очень жду старт нового сезона. Я уже играл в прошлом году с Ваней [Морозовым] и Пашей [Порядиным], у нас есть всё необходимое, чтобы стать результативной тройкой, много забивать и выигрывать для команды матчи», – цитирует Ружичку пресс-служба клуба.
