Борис Михайлов оценил победу ЦСКА на турнире за Кубок мэра Москвы

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов высказался о победе ЦСКА на турнире за Кубок мэра Москвы. В финальном матче турнира армейский клуб обыграл минское «Динамо» (3:2).

– Скажу, что финал ЦСКА – Минск стал логичным итогом турнира, эти команды на полшага оказались впереди. Рад победе армейцев. Увидели много плюсов в игре красно-синих, есть и минусы. Работа только начинается, весь сезон впереди.

– Что отметили в игре ЦСКА?

– В первую очередь это вопрос к тренерскому штабу. Все моменты – как положительные, так и отрицательные – наши тренеры увидели и взяли в проработку. Для этого и нужны предсезонные турниры. Ещё рано кого-то хвалить, давайте подождём с личными оценками до старта сезона. Могу сказать одно – когда Коваленко при счёте 2:2 готовился к буллиту, я знал, что этот парень забьёт, – цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.