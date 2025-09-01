Скидки
Главная Хоккей Новости

Борис Михайлов оценил победу ЦСКА на турнире за Кубок мэра Москвы

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов высказался о победе ЦСКА на турнире за Кубок мэра Москвы. В финальном матче турнира армейский клуб обыграл минское «Динамо» (3:2).

Кубок мэра Москвы . Финал
31 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Коваленко (Бучельников, Нестеров) – 15:24 (5x4)     1:1 Шипачёв (Диц, Энас) – 17:49 (5x3)     2:1 Гурьянов (Спронг, Гарднер) – 39:57 (5x4)     2:2 Пинчук (Улле, Смит) – 43:06 (5x4)     3:2 Коваленко – 54:05    

– Скажу, что финал ЦСКА – Минск стал логичным итогом турнира, эти команды на полшага оказались впереди. Рад победе армейцев. Увидели много плюсов в игре красно-синих, есть и минусы. Работа только начинается, весь сезон впереди.

– Что отметили в игре ЦСКА?
– В первую очередь это вопрос к тренерскому штабу. Все моменты – как положительные, так и отрицательные – наши тренеры увидели и взяли в проработку. Для этого и нужны предсезонные турниры. Ещё рано кого-то хвалить, давайте подождём с личными оценками до старта сезона. Могу сказать одно – когда Коваленко при счёте 2:2 готовился к буллиту, я знал, что этот парень забьёт, – цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.

Комментарии
