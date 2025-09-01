Канадский нападающий «Нефтехимика» рассказал об опасениях перед переездом в Россию

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди заявил, что опасался ехать в Россию из-за политической ситуации в мире, и рассказал, что советовался с легионерами.

– С кем вы советовались, когда впервые согласились приехать в КХЛ? Было много сомнений?

– Я говорил с Франсисом Паре и Заком Фукале и ещё несколькими ребятами о лиге, обсудил, что мне было важно. Политическая ситуация непростая, в каком-то смысле уникальная, были, понятное дело, и вопросы по безопасности, определённые сомнения, в наших СМИ постоянно нагнетали ситуацию, но все мне сказали, что не стоит переживать, рубль крепнет, платят вовремя. В командах, в которых ребята играли, им было комфортно. Давали достаточно времени на отдых, сезон тоже не самый длинный и долгий, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

