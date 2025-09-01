Ди: люди спрашивают и удивляются, когда слышат, что в России всё в норме

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди заявил, что его друзья из Северной Америки удивляются, когда узнают от него, что в России всё хорошо.

– Кто-то пытался вас отговорить от этой поездки?

– У меня были приятели, которые сомневались, насколько безопасно будет приезжать. Но у меня вообще не было никаких проблем. Каждый раз, когда я приезжаю домой, они говорят о политике, о том, что происходит в мире…

Главное, для чего я приехал в КХЛ – это за новым опытом, жизненным, спортивным. И я пытаюсь убедить своих друзей, что в России продолжается нормальная, обычная жизнь. Конечно, меня спрашивают, что происходит в стране, люди сильно удивляются, когда слышат, что всё в норме, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.