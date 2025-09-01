Скидки
Хоккей

Есмантович — о переходе Никитина в ЦСКА: очень рад, но были проблемы с «Локомотивом»

Есмантович — о переходе Никитина в ЦСКА: очень рад, но были проблемы с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о возвращении в клуб главного тренера Игоря Никитина и заявил, что переговоры о его переходе из «Локомотива» были непростыми.

— Рады, что Никитин вернулся в ЦСКА? Сложно шли переговоры?
— Очень рад, что Игорь вернулся. Конечно, было сложно. Проблемы с «Локомотивом» были, не хочется сейчас будоражить ситуацию. Мы благодарны руководству железнодорожников, поздравляем их с победой в Кубке Гагарина, они молодцы. Но спорт продиктовал такие условия.

— Теперь матчи между ЦСКА и «Локомотивом» будут ещё жарче?
— Конечно. Все матчи будут с огоньком, как и встречи с «Ак Барсом», «Металлургом», «Спартаком» и «Динамо». Возьмите любую команду с именем. С точки зрения результата любой может преподнести сюрприз. Победа никому заведомо не отдана.

— Кого-то ещё рассматривали на пост главного тренера ЦСКА?
— Целью всегда был Игорь Валерьевич, поиском других тренеров параллельно не занимались. Мы не дёргали ни руководство «Локомотива», ни самого Никитина до конца сезона. Приступили к переговорам только после его окончания, — цитирует Есмантовича «Матч ТВ».

Игорь Никитин рассказал, насколько игрокам ЦСКА важна победа на Кубке мэра Москвы
