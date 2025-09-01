Ди: мы видим, как Дональд Трамп пытается уладить внешнеполитическую ситуацию

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди высказался об отстранении сборной России от международных соревнований и оценил возможный матч со сборной США.

– Этим летом активно обсуждали возможность матча между сборными США и России. А в матч со сборной Канады вы верите?

– Всё зависит от политики. Мы видим, как Дональд Трамп активно пытается уладить внешнеполитическую ситуацию, думаю, когда всё наладится в этом плане, мы вновь увидим и спортивные матчи между нашими странами. Сами хоккеисты давно этого ждут, в обеих странах.

– В следующем году пройдёт Олимпиада с НХЛ, но без участия России. Игры будут неполноценными?

– Россия – действительно сильная страна в хоккее, поэтому вместе с российской сборной соревнования были бы гораздо интереснее. Другим сборным пришлось бы тяжело. Это плохо для хоккея, для игроков, не только для российских игроков – другим сборным также было бы интересно и полезно сыграть против лучших из лучших, а уровень российского хоккея все знают. Надеюсь, что вскоре всё закончится и вернётся в норму, а российские звёзды будут представлены на международном уровне, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.