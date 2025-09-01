Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ди: мы видим, как Дональд Трамп пытается уладить внешнеполитическую ситуацию

Ди: мы видим, как Дональд Трамп пытается уладить внешнеполитическую ситуацию
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди высказался об отстранении сборной России от международных соревнований и оценил возможный матч со сборной США.

– Этим летом активно обсуждали возможность матча между сборными США и России. А в матч со сборной Канады вы верите?
– Всё зависит от политики. Мы видим, как Дональд Трамп активно пытается уладить внешнеполитическую ситуацию, думаю, когда всё наладится в этом плане, мы вновь увидим и спортивные матчи между нашими странами. Сами хоккеисты давно этого ждут, в обеих странах.

– В следующем году пройдёт Олимпиада с НХЛ, но без участия России. Игры будут неполноценными?
– Россия – действительно сильная страна в хоккее, поэтому вместе с российской сборной соревнования были бы гораздо интереснее. Другим сборным пришлось бы тяжело. Это плохо для хоккея, для игроков, не только для российских игроков – другим сборным также было бы интересно и полезно сыграть против лучших из лучших, а уровень российского хоккея все знают. Надеюсь, что вскоре всё закончится и вернётся в норму, а российские звёзды будут представлены на международном уровне, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Жан-Себастьеном Ди читайте на «Чемпионате»:
«Пытаюсь убедить друзей, что в России нормальная жизнь». Беседа с канадцем «Нефтехимика»
Эксклюзив
«Пытаюсь убедить друзей, что в России нормальная жизнь». Беседа с канадцем «Нефтехимика»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android