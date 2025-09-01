Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Борис Михайлов: «Торпедо» нужно дать время на перестройку

Борис Михайлов: «Торпедо» нужно дать время на перестройку
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов высказался о неудачах «Торпедо» на Кубке мэра Москвы. Команда проиграла все три матча с общей разницей шайб 3:12 и заняла последнее место.

– Вас разочаровал Нижний Новгород, который проиграл все матчи турнира?
– Нет, команда очень прилично обновилась, процентов на 30. Плюс новый тренер [Алексей Исаков], который пока только ищет свой стиль. «Торпедо» нужно дать время на перестройку. Лучше проиграть свои матчи на летних турнирах, чем в официальном чемпионате, – цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.

Нижегородский клуб потерпел поражения во всех пяти товарищеских матчах в межсезонье.

Материалы по теме
Олимпийский чемпион рассказал, почему его огорчило «Торпедо» в предсезонных матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android