Борис Михайлов: «Торпедо» нужно дать время на перестройку

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов высказался о неудачах «Торпедо» на Кубке мэра Москвы. Команда проиграла все три матча с общей разницей шайб 3:12 и заняла последнее место.

– Вас разочаровал Нижний Новгород, который проиграл все матчи турнира?

– Нет, команда очень прилично обновилась, процентов на 30. Плюс новый тренер [Алексей Исаков], который пока только ищет свой стиль. «Торпедо» нужно дать время на перестройку. Лучше проиграть свои матчи на летних турнирах, чем в официальном чемпионате, – цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.

Нижегородский клуб потерпел поражения во всех пяти товарищеских матчах в межсезонье.