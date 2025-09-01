Канадский нападающий «Нефтехимика» Ди объяснил, почему не переехал в Швейцарию

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди заявил, что в межсезонье имел предложения от клубов в Швейцарии и Германии, но решил продлить контракт с нижнекамским клубом.

– Вы остались в Нижнекамске ещё как минимум на год. Всё устраивает в клубе и городе?

– Да, конечно. В этом сезоне у нас сменился тренер. И сразу отмечу, что работать с новым тренерским штабом очень приятно, Игорь Владимирович очень позитивный человек, с ним легко. Город небольшой, но комфортный, здесь есть всё что нужно для жизни, так что я недолго думал, всё отлично.

– Другие варианты развития карьеры рассматривали?

– У меня были предложения, я изучал варианты в Швейцарии и Германии, но в итоге захотел провести ещё один сезон в России. Я уже полностью освоился здесь, привык к партнёру, клубу, руководству, всех знаю, так что мне было легко согласиться и остаться в Нижнекамске, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.