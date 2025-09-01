Скидки
Адам Ружичка рассказал, как проходили переговоры со «Спартаком» о новом контракте

Нападающий «Спартака» Адам Ружичка оценил новый контракт с клубом. Ранее словацкий форвард продлил соглашение с красно-белыми на два года.

«Не сказал бы, что меня отвлекала контрактная ситуация. Я отдал это на откуп своему агенту, позволил ему полностью заняться этим вопросом. Он рассказал мне об имеющихся вариантах, я же был сконцентрирован только на тренировках, на подготовке к сезону. Когда агент сообщил мне, что мы договорились со «Спартаком» о контракте, я обрадовался, хотел прибыть в расположение клуба как можно раньше.

Двухлетний контракт – это в первую очередь замечательно для моей семьи. Мы ожидаем пополнения в семье, и хорошо, что мы знаем, где мы будем, что нам не надо никуда уезжать. С психологической точки зрения это хорошо. Чем длительнее соглашение, тем лучше для игрока. Так всегда. Но срок контракта зависел не от меня, такое условие было инициировано клубом. Я рад, что всё в итоге получилось именно так», – цитирует Ружичку «РИА Новости».

