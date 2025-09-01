Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский нападающий «Нефтехимика» Ди высказался о новом главном тренере команды

Канадский нападающий «Нефтехимика» Ди высказался о новом главном тренере команды
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди оценил работу с новым главным тренером нижнекамской команды Игорем Гришиным.

– Вы начинаете сезон с новым главным тренером. Как вам методики Игоря Гришина?
– Мне очень комфортно с ним. Как я уже сказал, он очень позитивный человек. С ним очень легко общаться. Уже видно, что у нас меняется система игры, больше действий в нападении, больше контроля шайбы. Так что нас ожидает интересный сезон, как для хоккеистов, так и для болельщиков.

– Чем отличается работа с Гришиным от работы с Леонтьевым?
– У него другой подход к тренерской работе, гораздо более позитивный, это лучше находит отклик у меня как игрока. И я думаю, что это можно говорить про всю команду, так что вы увидите изменения к лучшему, когда мы вернёмся на лёд. Лучшее ментальное состояние поможет прийти и к лучшему физическому.

– Как команда отреагировала на изменения в тренерском составе клуба?
– Проблема в том, что я не говорю на русском! Поэтому не знаю, что думают партнёры по команде, мы не так много общаемся, но, кажется, ребятам нравится новый тренер, атмосфера в раздевалке стала добрее, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Жан-Себастьеном Ди читайте на «Чемпионате»:
«Пытаюсь убедить друзей, что в России нормальная жизнь». Беседа с канадцем «Нефтехимика»
Эксклюзив
«Пытаюсь убедить друзей, что в России нормальная жизнь». Беседа с канадцем «Нефтехимика»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android