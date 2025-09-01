Канадский нападающий «Нефтехимика» Ди высказался о новом главном тренере команды

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди оценил работу с новым главным тренером нижнекамской команды Игорем Гришиным.

– Вы начинаете сезон с новым главным тренером. Как вам методики Игоря Гришина?

– Мне очень комфортно с ним. Как я уже сказал, он очень позитивный человек. С ним очень легко общаться. Уже видно, что у нас меняется система игры, больше действий в нападении, больше контроля шайбы. Так что нас ожидает интересный сезон, как для хоккеистов, так и для болельщиков.

– Чем отличается работа с Гришиным от работы с Леонтьевым?

– У него другой подход к тренерской работе, гораздо более позитивный, это лучше находит отклик у меня как игрока. И я думаю, что это можно говорить про всю команду, так что вы увидите изменения к лучшему, когда мы вернёмся на лёд. Лучшее ментальное состояние поможет прийти и к лучшему физическому.

– Как команда отреагировала на изменения в тренерском составе клуба?

– Проблема в том, что я не говорю на русском! Поэтому не знаю, что думают партнёры по команде, мы не так много общаемся, но, кажется, ребятам нравится новый тренер, атмосфера в раздевалке стала добрее, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.