Сергей Звягин рассказал, как мог стать одним из тренеров «Детройта»

Сергей Звягин рассказал, как мог стать одним из тренеров «Детройта»
Тренер «Локомотива» Сергей Звягин рассказал, что мог стать одним из тренеров «Детройт Ред Уингз». Ранее специалист возглавлял омский «Авангард», а во время игровой карьеры был голкипером.

«В АХЛ я работать не планировал. Варианта в НХЛ как такового не было. Хотя рекомендации по мне отправляли. В «Детройте» тренера вратарей не продлили – меня некоторые люди на эту позицию предлагали. Также университетская лига [NCAA], уровень которой сейчас очень высок, а инфраструктура зачастую лучше, чем в командах НХЛ. Это достаточно интересно.

– Хартли говорил, что забрал бы вас с Дмитрием Рябыкиным и в НХЛ. Представляли такой сценарий?
– После последнего сезона Хартли в Балашихе Боб сообщил мне, что у него возник вариант с «Детройтом». У меня был ещё один год контракта с «Авангардом», но по его условиям я мог не ехать в Омск. Моя жена из Детройта, я болел за «Ред Уингз» и во времена «Русской пятёрки», и когда лидером был Дацюк. Работать в этой команде было бы честью. В какой-то момент нахлынули эмоции, но в итоге ничего не состоялось. В «Детройт» назначили Дерека Лалонда, который был знаком Стиву Айзерману по «Тампе», — цитирует Звягина Sport24.

Сергей Звягин высказался о мнении, что его штаб «чуть не развалил «Авангард»
