Сергей Звягин рассказал, как мог стать одним из тренеров «Детройта»

Тренер «Локомотива» Сергей Звягин рассказал, что мог стать одним из тренеров «Детройт Ред Уингз». Ранее специалист возглавлял омский «Авангард», а во время игровой карьеры был голкипером.

«В АХЛ я работать не планировал. Варианта в НХЛ как такового не было. Хотя рекомендации по мне отправляли. В «Детройте» тренера вратарей не продлили – меня некоторые люди на эту позицию предлагали. Также университетская лига [NCAA], уровень которой сейчас очень высок, а инфраструктура зачастую лучше, чем в командах НХЛ. Это достаточно интересно.

– Хартли говорил, что забрал бы вас с Дмитрием Рябыкиным и в НХЛ. Представляли такой сценарий?

– После последнего сезона Хартли в Балашихе Боб сообщил мне, что у него возник вариант с «Детройтом». У меня был ещё один год контракта с «Авангардом», но по его условиям я мог не ехать в Омск. Моя жена из Детройта, я болел за «Ред Уингз» и во времена «Русской пятёрки», и когда лидером был Дацюк. Работать в этой команде было бы честью. В какой-то момент нахлынули эмоции, но в итоге ничего не состоялось. В «Детройт» назначили Дерека Лалонда, который был знаком Стиву Айзерману по «Тампе», — цитирует Звягина Sport24.