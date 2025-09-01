Скидки
Ди — о Разине: мы выучили уроки и стали мудрее, не думаю о старых конфликтах

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди высказался о прошлом конфликте с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным во время выступления за магнитогорский клуб.

– Раньше у вас были обиды на тренера «Металлурга» Андрея Разина. Они уже в прошлом?
– Да, это в прошлом. Конечно, в первый год мне было сложно, но сейчас я не думаю о каких-то старых конфликтах в прежних командах, стараюсь просто сосредоточиться на том, что будет дальше. У меня был хороший сезон в прошлом году, и я знаю, что этот сезон будет ещё лучше, так что всё хорошо, всё в прошлом. Мы все выучили важные уроки из этой ситуации, стали мудрее, и я желаю удачи Андрею Владимировичу, надеюсь, что он снова добьётся успеха с «Металлургом» в этом сезоне.

– При встрече вы нормально с ним общаетесь?
– Не совсем, потому что он не говорит по-английски, а я не говорю по-русски, так что у нас не было возможности нормально поговорить. Но никакого конфликта нет, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Жан-Себастьеном Ди читайте на «Чемпионате»:
«Пытаюсь убедить друзей, что в России нормальная жизнь». Беседа с канадцем «Нефтехимика»
