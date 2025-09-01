Никита Чибриков вошёл в число лучших проспектов «Виннипега» по версии сайта НХЛ

Нападающий Никита Чибриков вошёл в пятёрку лучших проспектов «Виннипег Джетс» по версии официального сайта НХЛ. В рейтинг были включены хоккеисты, которые провели не более 50 матчей в НХЛ. При этом не включались вратари старше 25 лет и полевые игроки старше 23 лет.

1. Брэд Ламберт, нападающий, 21 год («Манитоба», АХЛ).

2. Элиас Саломонссон, защитник, 21 год («Манитоба», АХЛ).

3. Брэйден Ягер, нападающий, 20 лет («Муз Джо»/«Летбридж», WHL).

4. Колби Барлоу, нападающий, 20 лет («Ошава», OHL).

5. Никита Чибриков, нападающий, 22 года («Манитоба», АХЛ).

Чибриков в прошлом сезоне провёл четыре матча за «Виннипег» и набрал 3 (2+1) очка.