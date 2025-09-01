Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Чибриков вошёл в число лучших проспектов «Виннипега» по версии сайта НХЛ

Никита Чибриков вошёл в число лучших проспектов «Виннипега» по версии сайта НХЛ
Комментарии

Нападающий Никита Чибриков вошёл в пятёрку лучших проспектов «Виннипег Джетс» по версии официального сайта НХЛ. В рейтинг были включены хоккеисты, которые провели не более 50 матчей в НХЛ. При этом не включались вратари старше 25 лет и полевые игроки старше 23 лет.

1. Брэд Ламберт, нападающий, 21 год («Манитоба», АХЛ).
2. Элиас Саломонссон, защитник, 21 год («Манитоба», АХЛ).
3. Брэйден Ягер, нападающий, 20 лет («Муз Джо»/«Летбридж», WHL).
4. Колби Барлоу, нападающий, 20 лет («Ошава», OHL).
5. Никита Чибриков, нападающий, 22 года («Манитоба», АХЛ).

Чибриков в прошлом сезоне провёл четыре матча за «Виннипег» и набрал 3 (2+1) очка.

Материалы по теме
Никита Чибриков вошёл в число лучших проспектов «Виннипега» по версии Daily Faceoff
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android