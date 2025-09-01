Скидки
Главная Хоккей Новости

Канадский нападающий «Нефтехимика» Ди рассказал о прогрессе в изучении русского языка

Канадский нападающий «Нефтехимика» Ди рассказал о прогрессе в изучении русского языка
Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди заявил, что изучает русский язык и добился в этом небольшого прогресса.

– Как дела с изучением языка? Слышал, что вы активно занимались им.
– Я продолжаю заниматься русским языком, партнёры помогают мне в этом, но это и правда очень сложный язык! Пока прогресс небольшой. Первое, что я выучил – это самые известные нецензурные слова. Также выучил некоторые слова, которые нужны в быту, самые нужные.

– Что-то по-татарски удалось уже выучить?
– Пока что нет, но мне было бы интересно, не хватает только времени.

– Как вам татарская кухня?
– Честно говоря, я её пока полноценно не попробовал. Я очень придирчив к еде, поэтому люблю много готовить и обычно всегда ем одно и то же, поэтому стараюсь особо не экспериментировать. Я ел треугольники, эчпочмак и борщ. Мне понравилось, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

