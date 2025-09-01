Скидки
Защитник «Трактора» Глеб Иванов обменян в АКМ

Защитник «Трактора» Глеб Иванов обменян в АКМ. В челябинский клуб переходит нападающий Артём Ахмадуллин.

Глеб Иванов перешёл в «Челмет» в ходе прошлого сезона. Защитник сыграл 25 матчей за «чёрно-белых» в ВХЛ и четыре встречи в КХЛ за «Трактор».

18-летний уроженец Нефтекамска Артём Ахмадуллин на профессиональном уровне провёл один сезон. Форвард выступал в чемпионате МХЛ в сезоне-2024/2025 за «АКМ-Юниор» и набрал 9 (6+3) очков в 19 матчах.

Сегодня, 1 сентября, в Нижнем Новгороде пройдёт матч открытия сезона Всероссийской хоккейной лиги между «Торпедо-Горький» и новокузнецким «Металлургом». Встреча пройдёт на арене имени Виктора Коноваленко и начнётся в 18:30 мск.

