Защитник «Трактора» Глеб Иванов обменян в АКМ. В челябинский клуб переходит нападающий Артём Ахмадуллин.

Глеб Иванов перешёл в «Челмет» в ходе прошлого сезона. Защитник сыграл 25 матчей за «чёрно-белых» в ВХЛ и четыре встречи в КХЛ за «Трактор».

18-летний уроженец Нефтекамска Артём Ахмадуллин на профессиональном уровне провёл один сезон. Форвард выступал в чемпионате МХЛ в сезоне-2024/2025 за «АКМ-Юниор» и набрал 9 (6+3) очков в 19 матчах.

