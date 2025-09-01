Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский нападающий «Нефтехимика» назвал лучшие города России

Канадский нападающий «Нефтехимика» назвал лучшие города России
Комментарии

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди назвал четыре любимых города в России и отметил Санкт-Петербург, Казань, Москву и Екатеринбург.

– Вы много путешествовали по России. На первом месте до сих пор Санкт-Петербург? Почему?
– Мне нравится Санкт-Петербург своей архитектурой в европейском стиле. Ты не чувствуешь в этом городе себя как в России, ощущение будто ты в центре Европы. Ещё отмечу обязательно Казань, и, наверное, Москву с Екатеринбургом. Это четыре моих любимых города в России. Мне нравятся большие города с историческими зданиями, потому что я из Монреаля, он такой же, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Жаном-Себастьеном Ди читайте на «Чемпионате»:
«Пытаюсь убедить друзей, что в России нормальная жизнь». Беседа с канадцем «Нефтехимика»
Эксклюзив
«Пытаюсь убедить друзей, что в России нормальная жизнь». Беседа с канадцем «Нефтехимика»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android