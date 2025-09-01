Скидки
Хоккей Новости

«Автомобилист» заключил контракт с защитником Дмитрием Юдиным

«Автомобилист» заключил контракт с защитником Дмитрием Юдиным
ХК «Автомобилист» заключил односторонний контракт с 30-летним защитником Дмитрием Юдиным. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, соглашение рассчитано на один сезон.

Юдин впервые сыграл в КХЛ в сезоне-2013/2014 в составе СКА. В системе клуба из Санкт-Петербурга Юдин выступал до 2017 года, после чего транзитом через «Спартак» оказался в «Ак Барсе». В казанском клубе защитник провёл семь сезонов, а в середине прошлого чемпионата в результате обмена вновь перешёл в СКА.

В общей сложности в активе новичка «Автомобилиста» 618 матчей в КХЛ и 119 (29+90) набранных очков при показателе полезности «+60». Дмитрий является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА, а также серебряным призёром молодёжного чемпионата мира в составе сборной России.

Новости. Хоккей
