Экс-игрок «Аризоны» Ди: Скотсдейл — не лучший город для хоккея, переезд — это хорошо

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди высказался о переезде клуба «Аризона Койотс» в Юту. Ранее канадец выступал за американский клуб НХЛ.

– Также вы играли за «Аризону», которая с прошлого сезона стала «Ютой». Как вы оцените эти изменения?
– На мой взгляд – это хорошо. В том плане, что Аризона – хороший штат, приятное место, мы иногда показывали хороший хоккей. Не всегда, команда была не на лидирующих позициях, однако держалась здорово. Другое дело, что арена, на которой проходили матчи, не совсем соответствовала НХЛ. Мне нравился город Скотсдейл – хорошая погода, почти всегда тепло, в бытовом плане в Скотсдейле, наверное, лучше, чем в холодной Юте.

Но это не самое хоккейное место в мире, команда была не очень популярна, а болельщики в Юте с первого же сезона показали, что они заинтересованы в проекте, организация потрясающая. Так что это позитивные изменения как для франшизы, так и для лиги в целом.

– «Койоты» были обречены? Клуб можно было спасти?
– Честно говоря, я не думаю. Там не так много хоккейных болельщиков, не самый подходящий рынок. Большинство приезжают в город для отдыха в отпуск, не лучший город для хоккея.

– НХЛ допускает возможность возрождения «Койотс». Насколько это реально? Хоккей нужен Аризоне?
– Не думаю, что кто-то действительно рискнёт снова привезти НХЛ в Аризону, когда есть гораздо более интересные варианты, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Жан-Себастьеном Ди читайте на «Чемпионате»:
«Пытаюсь убедить друзей, что в России нормальная жизнь». Беседа с канадцем «Нефтехимика»
Эксклюзив
«Пытаюсь убедить друзей, что в России нормальная жизнь». Беседа с канадцем «Нефтехимика»
