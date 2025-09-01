Экс-игрок «Питтсбурга»: про «Пингвинз» прошлой эпохи можно забыть, завершённый проект

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди заявил, что «Питтсбург Пингвинз» ждёт перестройка. Канадец ранее выступал в НХЛ за «пингвинов».

– Также вы играли за «Баффало» и «Питтсбург», которые сейчас в трудном положении. У этих команд есть перспективы снова подняться на высокие позиции?

– Про «Питтсбург» прошлой эпохи можно забыть. Это завершённый проект, Евгений Малкин, вероятно, проводит свой последний сезон, Крис Летанг также уже не в лучших своих кондициях. Только Сидни Кросби, несмотря на возраст, до сих пор один из сильнейших игроков лиги. «Пингвинз» нуждаются в перестройке, они начнут с нуля.

«Баффало» уже несколько лет пытается перестроиться, у них есть ряд интересных молодых игроков, но я не до конца уверен в их ближайших перспективах, с трудом верю, что они смогут выйти в плей-офф в этом году. Непростой момент для этих команд, однако такое случается со всеми командами НХЛ, им просто нужно время на перестройку. А их болельщикам стоит набраться терпения, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.