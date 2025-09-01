Скидки
Канадский хоккеист Ди оценил интерес соотечественников к ЧМ-2026 по футболу

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди высказался о предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдёт в Канаде, США и Мексике.

– ЧМ-2026 пройдёт в Канаде, США и Мексике. В Мексике ожидается интерес, но будут ли зрители в Канаде и США?
– Думаю, что всё будет в порядке с посещаемостью. У Канады сейчас есть действительно неплохая команда, они здорово себя показали на прошлом чемпионате мира. У США тоже есть сильные футболисты, так что это будет большой турнир, с высоким вниманием. Футбольных болельщиков в США и Канаде достаточно, также наверняка приедет много туристов, болельщиков из других стран, так что стоит ждать настоящий фестиваль спорта, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Пытаюсь убедить друзей, что в России нормальная жизнь». Беседа с канадцем «Нефтехимика»
«Пытаюсь убедить друзей, что в России нормальная жизнь». Беседа с канадцем «Нефтехимика»
