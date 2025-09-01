«Еле катался на сборах». Сергеев — о реакции игроков «Динамо» на пробный контракт Гусева

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев заявил, что в команде подшучивали над нападающим Никитой Гусевым из-за пробного контракта, заключённого в межсезонье. Сообщалось, что это было вызвано ситуацией с потолком зарплат. Позднее Гусев подписал полноценное соглашение на год.

– Никита Гусев какое-то время тренировался с «Динамо» на просмотровом контракте. Чего было больше: шуток или респектов в его адрес, что согласился на пробное соглашение?

– Конечно, шуток! Он еле катался на сборах, мы уж думали, что его не подпишут (смеётся). На самом деле, все понимали, что Никиту подпишут. Но это не мешало нам угорать над ним, что если будешь плохо тренироваться – выгонят.

– Предсезонка Гусева отличалась от прошлого года, когда он был на полноценном контракте с «Динамо»?

– Нет, не отличалась, конечно. Он никогда не был особо быстрым. Но качество тренировок в плане техники и броска у Никиты на очень высоком уровне.

– Были реальные опасения, что «Динамо» не удастся договориться с Гусевым, вписать его в потолок зарплат?

– Да нет, вы что? Все оставались спокойны. Он был заинтересован остаться в «Динамо». Клуб был заинтересован в Никите. В такой ситуации стороны обязаны находить точки соприкосновения. Так и произошло, – цитирует Сергеева пресс-служба КХЛ.