Павел Дацюк рассказал, как прогуливал школу ради хоккейных тренировок

Павел Дацюк рассказал, как прогуливал школу ради хоккейных тренировок
Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк заявил, что юные хоккеисты не должны забывать про учёбу, которая даст им развитие вне хоккейной площадки. Дацюк заявил, что в своё время также иногда прогуливал школу ради тренировок.

«Однозначно, 100% надо сосредотачиваться на учёбе, хорошо учиться, находить на это время, не оправдываться, что не хватает времени или устал. Хоккеистов обязательно надо наказывать, чтобы они учились. Сначала — учёба, если ты не успеваешь в учёбе, значит, тебя убирают из твоего любимого занятия [игры в хоккей]: зачёты не сдал — на тренировку не попал. Я только за образование! Мы стараемся напоминать ребятам, что учёба — это очень важно и нужно, что они должны развиваться не только на хоккейной площадке, но и вне её.

Только сейчас я понял, что всё можно и нужно было совмещать. А так обычно звонили тренеру, он приходил, говорил: «Быстро в школу!» — и мы шли в школу. Контрольные мы, конечно, тоже прогуливали, но не специально, потому что на соревнования уезжали, но понимали, что если ты сам прогуляешь зачёт, который у тебя был шанс сдать, то потом тебе придётся всё равно сдавать его, а это ещё хуже», — цитирует Дацюка ТАСС.

