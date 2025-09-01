Скидки
«С кем-то был позитив, кто-то отказался». Агент Кузнецова — о переговорах с клубами НХЛ

«С кем-то был позитив, кто-то отказался». Агент Кузнецова — о переговорах с клубами НХЛ
Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, рассказал о переговорах с клубами Национальной хоккейной лиги.

— Как на данный момент обстоит переговорный процесс с клубами НХЛ? Есть ли какие-нибудь новости?
— Новостей нет, всё так же находится на стадии разговоров.

— Не могли бы рассказать, с кем уже общались по поводу Евгения?
— Много команд, с кем уже провели переговоры. Больше 10 клубов. С кем-то был позитив, кто-то отказался, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
«Мы провели переговоры более чем с 10 командами НХЛ». Новости о будущем Евгения Кузнецова
«Мы провели переговоры более чем с 10 командами НХЛ». Новости о будущем Евгения Кузнецова
