Бабаев высказался о совместном фото Кузнецова с игроком «Магнитки» Ткачёвым на фоне слухов

Аудио-версия:
Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, высказался о совместной фотографии форварда с нападающим «Металлурга» Владимиром Ткачёвым.

— Недавно Кузнецов сделал совместное фото с нападающим «Металлурга» Владимиром Ткачёвым, потом — с главным тренером «Салавата Юлаева» Виктором Козловым. В соцсетях сразу начались спекуляции на этот счёт. Могли бы прокомментировать эту ситуацию?
— Мы вместе с Женей были. Он прилетел в Москву, сейчас здесь тренируется у нас в «Арктике» (спортивный комплекс. — Прим. «Чемпионата») вместе с другими ребятами. Просто по дороге из Челябинска мы приехали в Магнитогорск, Володя [Ткачёв] пригласил. Мы приехали туда и потом дальше отправились в Москву, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
«Мы провели переговоры более чем с 10 командами НХЛ». Новости о будущем Евгения Кузнецова
Эксклюзив
«Мы провели переговоры более чем с 10 командами НХЛ». Новости о будущем Евгения Кузнецова
