Агент Кузнецова: Евгений считает, что «Трактор» — его любимая команда

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, заявил, что форвард может вернуться в «Трактор», который считает своей любимой командой. Кузнецов является воспитанником челябинского клуба.

— Как вы думаете, хочет ли Евгений однажды вернуться в «Трактор»?
— Думаю, да. Любой игрок, который вырос в какой-либо команде, считает её домашней и любимой. Мы видим, что Евгений считает, что «Трактор» — его любимая команда. Наверное, он подсознательно всё равно мечтает вернуться и поиграть за Челябинск, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

