«Барыс» продлил контракт с нападающим Ансаром Шайхмедденовым

Комментарии

«Барыс» заключил двусторонний контракт с нападающим Ансаром Шайхмедденовым, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года.

23-летний форвард выступает за команду из Астаны с 2021 года. За это время хоккеист провёл 121 матч, в которых заработал 12 (5+7) очков при показателе полезности «-18». В минувшем сезоне на счету Ансара 24 игры в регулярном чемпионате и одна заброшенная шайба.

Напомним, «Барыс» в конце августа в усечённом составе выступил на Мемориале Ромазана в Магнитогорске. Самым результативным игроком на турнире в составе команды Михаила Кравца стал именно Ансар Шайхмедденов (1+2).

Комментарии
