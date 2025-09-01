Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Ак Барса» Барабанов назвал топ-3 события в межсезонье КХЛ

Форвард «Ак Барса» Барабанов назвал топ-3 события в межсезонье КХЛ
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов выбрал три главных события в это межсезонье КХЛ, которые удивили.

– Переход Владимира Ткачёва в «Металлург», перемены в СКА – и в тренерском штабе, и в составе. Ну и «Шанхайские Драконы» – поменяли имидж, будут играть на «СКА Арене». Посмотрим, что из этого выйдет.

– На что сейчас делаете акцент в подготовке? Какие компоненты игры надо усилить?
– Очень много работаем над разными деталями, нюансами. У нас активный хоккей, и, в принципе, в КХЛ много команд, которые играют активно, все хотят владеть шайбой. Работаем над тактикой, выходом из зоны и прохождением средней зоны, построения, вбрасывания, большинство – всего по чуть-чуть, – приводит слова Барабанова сайт КХЛ.

Материалы по теме
«Думаю, в этом ключ к успеху». Барабанов — о том, что нужно «Ак Барсу» для Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android