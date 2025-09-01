Форвард «Ак Барса» Барабанов назвал топ-3 события в межсезонье КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов выбрал три главных события в это межсезонье КХЛ, которые удивили.

– Переход Владимира Ткачёва в «Металлург», перемены в СКА – и в тренерском штабе, и в составе. Ну и «Шанхайские Драконы» – поменяли имидж, будут играть на «СКА Арене». Посмотрим, что из этого выйдет.

– На что сейчас делаете акцент в подготовке? Какие компоненты игры надо усилить?

– Очень много работаем над разными деталями, нюансами. У нас активный хоккей, и, в принципе, в КХЛ много команд, которые играют активно, все хотят владеть шайбой. Работаем над тактикой, выходом из зоны и прохождением средней зоны, построения, вбрасывания, большинство – всего по чуть-чуть, – приводит слова Барабанова сайт КХЛ.