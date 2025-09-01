Алексей Макеев подписал контракт с «Югрой» на один сезон

«Югра» в своём телеграм-канале объявила о переходе нападающего Алексея Макеева. 33-летний форвард заключил с югорским клубом контракт на один сезон.

Алексей за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге выступал за «Витязь», «Автомобилист» и «Авангард». Всего на счету Макеева 701 матч в КХЛ, в которых он забросил 172 шайбы, отдал 179 передач, набрав суммарно в лиге 351 очко.

Прошлый сезон форвард начинал в «Авангарде», где в 25 встречах набрал 8 (5+3) очков, а завершил в «Витязе», заработав 21 очко (10+11) в 38 встречах. Алексей является лучшим снайпером «Витязя» за всю историю подмосковного клуба (100 голов в 431 игре).