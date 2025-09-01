Скидки
Игрок «Авангарда» Прохоркин: мысли и чувства после двух тяжёлых травм вернули меня на дно

Игрок «Авангарда» Прохоркин: мысли и чувства после двух тяжёлых травм вернули меня на дно
Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин рассказал о периоде восстановления после травмы и признался, что пережил тяжёлые времена из-за нового повреждения.

«Когда мне впервые прооперировали колено, врачи объяснили, что угрозы уже нет, нужно лишь восстановиться и пройти реабилитацию. Я отбросил все мысли, что может что-то не получиться. Не загонялся. До сих пор каждое лето тренируюсь с тем реабилитологом, который тогда со мной работал. Он помогал не только физически, но и разгружал голову. Время прошло незаметно, я провёл его с семьёй и даже насладился этим, ведь редко выпадает шанс провести весь сезон дома.

Сложнее стало, когда я второй раз вышел после восстановления и сразу же получил новую травму. Это было, наверное, самое тяжёлое время. Ты только вернулся, только почувствовал, что снова готов — и тут снова травма. Мысли и чувства возвращают тебя на дно. Опять жёсткая реабилитация, снова всё с нуля. Это тяжело — и физически, и психологически», — приводит слова Прохоркина «ВсеПроСпорт».

