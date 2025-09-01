«Сибирь» потерпела поражение от «Барыса» в товарищеском матче
Сегодня, 1 сентября, в Астане, Казахстан, на стадионе «Барыс-Арена» завершился товарищеский матч, в котором встречались местный «Барыс» и «Сибирь» из Новосибирска. Победу со счётом 3:1 одержали хозяева.
Товарищеские матчи (клубы)
01 сентября 2025, понедельник. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Савицкий (Омирбеков, Шайхмедденов) – 22:10 (5x4) 2:0 Масси (Уолш, Галимов) – 22:52 (5x5) 2:1 Уилсон – 29:05 (5x5) 3:1 Асетов (Колесников, Маккошен) – 58:58 (5x5)
За «Барыс» отличились Кирилл Савицкий, Джейк Масси и Алихан Асетов. Заброшенную шайбу в составе «Сибири» на свой счёт записал Скотт Уилсон.
Отметим, что команды проведут между собой ещё один товарищеский матч на предсезонке. Игра состоится завтра, 2 сентября, в 16:00 мск.
Новый сезон астанинский клуб начнёт дома встречей с челябинским «Трактором». Новосибирская команда примет хабаровский «Амур». Обе игры состоятся 7 сентября.
