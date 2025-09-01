Крикунов: в «Сочи» хватает организационных проблем. И состав не мешало бы усилить

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов заявил, что команде требуется усиление состава. Напомним, 75-летний специалист возглавил клуб в это межсезонье.

— Вы готовы морально к старту сезона, который уже через несколько дней?

— Морально готов. Это уже 40-й чемпионат для меня. Я провёл больше всех официальных матчей. Поэтому это не проблема. Просто хоккей немного изменился, работа тоже стала другой. Ну и проблем в клубе хватает. Не столько игровых, сколько организационных. Вратарь нужен обязательно. И состав не мешало бы усилить, — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Новый сезон «Сочи» начнёт гостевой игрой со «Спартаком». Встреча состоится 7 сентября.