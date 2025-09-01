Олимпийский чемпион Буцаев поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Прежде всего мы все ждём интересного сезона и интересных игр. Говорить, что я за кем-то буду пристально следить, преждевременно. Для начала должно пройти несколько туров, чтобы понимать, в каком стиле каждая из команд будет играть. Всё-таки предсезонные турниры – это не совсем то, где можно давать какие-то оценки и высказывать мнение. Так что желаю всем участникам хорошего сезона, игрокам – отсутствия травм, а также новых личных успехов. Надеюсь, что мы увидим в этом году новых молодых игроков, которые смогут заявить о себе на мужском высоком уровне.

Много команд, которые будут интересны. Много перестановок тренерских, трансферов, уверен, они ещё будут. Любой клуб ищет усиления. На первых порах ждёт нас много событий и интересных матчей. Ближе к весенним встречам мы будем понимать силу каждой из команд», — приводит слова Буцаева Vprognoze.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».