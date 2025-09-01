Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Воробьёв — об изменениях в СКА: стараюсь не обращать на это внимания

Воробьёв — об изменениях в СКА: стараюсь не обращать на это внимания
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард СКА Михаил Воробьёв заявил, что старается на обращать внимания на перестановки в команде, которые произошли в это межсезонье.

– Какие у вас ожидания от предстоящего сезона?
– Командные и персональные задачи высокие. Надеюсь, в этом сезоне всё хорошо сложится у нас. Главное, чтобы без травм.

– В СКА в межсезонье произошли серьёзные изменения. Ожидали такого, исходя из результата в прошлом сезоне?
– Да, я как-то стараюсь не обращать на это внимания. Моя задача – выходить играть и выполнять установку тренера, – приводит слова Воробьёва «Спорт день за днём».

Напомним, летом в СКА сменился совет директоров. Также пост главного тренера команды покинул Роман Ротенберг. Новым наставником СКА стал Игорь Ларионов.

Материалы по теме
Нападающий СКА Матвей Короткий: цель на сезон у нас одна — Кубок Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android