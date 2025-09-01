Воробьёв — об изменениях в СКА: стараюсь не обращать на это внимания

Форвард СКА Михаил Воробьёв заявил, что старается на обращать внимания на перестановки в команде, которые произошли в это межсезонье.
– Какие у вас ожидания от предстоящего сезона?
– Командные и персональные задачи высокие. Надеюсь, в этом сезоне всё хорошо сложится у нас. Главное, чтобы без травм.
– В СКА в межсезонье произошли серьёзные изменения. Ожидали такого, исходя из результата в прошлом сезоне?
– Да, я как-то стараюсь не обращать на это внимания. Моя задача – выходить играть и выполнять установку тренера, – приводит слова Воробьёва «Спорт день за днём».
Напомним, летом в СКА сменился совет директоров. Также пост главного тренера команды покинул Роман Ротенберг. Новым наставником СКА стал Игорь Ларионов.