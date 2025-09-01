Нападающий «Шанхая» Бурмистров: Галлан очень любит со всеми общаться за пределами льда

Нападающий «Шанхайских Драконов» Александр Бурмистров заявил, что главный тренер команды Жерар Галлан поддерживает диалог с игроками и вне льда.

«Галлан — суперобщительный. За пределами льда очень любит со всеми пообщаться. В раздевалке, в отеле всегда идёт диалог. У нас очень лёгкая коммуникация в коллективе. Готов ли я завершить карьеру в «Шанхае», если предложат пожизненный контракт? Почему нет? Посмотрим», — приводит слова Бурмистрова Legalbet.

Напомним, 61-летний канадский специалист возглавил китайский клуб в это межсезонье. Предыдущим местом работы Галлана был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023.