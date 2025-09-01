Скидки
«Предпочёл бы его забыть». Элиас Линдхольм — о первом сезоне в «Бостоне»

Шведский нападающий «Бостон Брюинз» Элиас Линдхольм выразил надежду, что новый сезон для «Бостона» будет удачнее прошлого. Напомним, «Брюинз» впервые с 2016 года не попали в плей-офф, заняв последнее место в Атлантическом дивизионе.

«Сезон получился неудачным. У меня были проблемы со спиной, пришлось пропустить тренировочный лагерь. В самом начале я играл на уколах, мало что получалось, и надо было навёрстывать. Надеюсь, что новый сезон будет лучше.

Перед началом сезона казалось, что мы способны выйти в плей-офф, но много что поменялось. Никто толком не знал, что будет с Брэдом Маршаном, а потом ещё и тренер сменился. Было много сбоев, мы обменяли многих игроков. В итоге получилось то, что получилось. Я бы предпочёл забыть этот сезон.

В межсезонье мы приобрели нескольких игроков, которые соответствуют бостонскому стилю. У нас есть Давид Пастрняк, я надеюсь вернуться к своей игре. Немало времени в прошлом году пропустил Чарли Макэвой, теперь он вернётся. Пришёл Виктор Арвидссон. Джереми Свейман, возможно, провёл не лучший сезон. Многое пошло не так. Надеюсь, в новом сезоне всё будет по-другому и мы вернёмся в плей-офф», – приводит слова Линдхольма Hockey Sverige.

Комментарии
