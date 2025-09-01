Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Авангарда» Прохоркин: раньше профессионалов было мало, и они сразу уезжали в НХЛ

Форвард «Авангарда» Прохоркин: раньше профессионалов было мало, и они сразу уезжали в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин рассказал, как изменилось отношение игроков к профессии за последние годы.

«Это просто небо и земля. Профессионалы существовали и раньше, но их было очень мало. Как правило, они сразу уезжали в НХЛ. У нас же атмосфера была другой: меньше игр, можно было сыграть две-три встречи и потом неделю ждать следующую. Держать тонус в таких условиях тяжело, ведь неделю тренироваться ради одной игры непросто. Сейчас расписание другое: матчи через день, и это даже помогает держать форму. Плюс молодёжь приходит уже подготовленной — они знают, как питаться, как спать, как разминаться. И новые технологии им в помощь. Это большой шаг вперёд», — приводит слова Прохоркина «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Игрок «Авангарда» Прохоркин: мысли и чувства после двух тяжёлых травм вернули меня на дно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android