Форвард «Авангарда» Прохоркин: раньше профессионалов было мало, и они сразу уезжали в НХЛ

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин рассказал, как изменилось отношение игроков к профессии за последние годы.

«Это просто небо и земля. Профессионалы существовали и раньше, но их было очень мало. Как правило, они сразу уезжали в НХЛ. У нас же атмосфера была другой: меньше игр, можно было сыграть две-три встречи и потом неделю ждать следующую. Держать тонус в таких условиях тяжело, ведь неделю тренироваться ради одной игры непросто. Сейчас расписание другое: матчи через день, и это даже помогает держать форму. Плюс молодёжь приходит уже подготовленной — они знают, как питаться, как спать, как разминаться. И новые технологии им в помощь. Это большой шаг вперёд», — приводит слова Прохоркина «ВсеПроСпорт».