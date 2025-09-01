Защитник московского «Динамо» Сергеев высказался о приходе Ротенберга в клуб

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев ответил на вопрос, чувствует ли он влияние Романа Ротенберга на команду. Напомним, ранее специалист вошёл в совет директоров бело-голубых.

– Вы его после пришествия в «Динамо» хоть раз встречали?

– Нет, вообще нигде и ни разу. Только на фотографиях видел, где он ходит в динамовской символике.

– То есть вы не чувствуете влияние Ротенберга на команду?

– Нет, у нас всё как было, так и осталось. В коллективе ничего не поменялось – стало даже лучше. В прошлом году было много новых ребят, теперь новичков – минимум. Чувствуется, что атмосфера перешла с прошлого сезона. Команда стала даже более сплочённой, – приводит слова Сергеева сайт КХЛ.