Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник московского «Динамо» Сергеев высказался о приходе Ротенберга в клуб

Защитник московского «Динамо» Сергеев высказался о приходе Ротенберга в клуб
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев ответил на вопрос, чувствует ли он влияние Романа Ротенберга на команду. Напомним, ранее специалист вошёл в совет директоров бело-голубых.

– Вы его после пришествия в «Динамо» хоть раз встречали?
– Нет, вообще нигде и ни разу. Только на фотографиях видел, где он ходит в динамовской символике.

– То есть вы не чувствуете влияние Ротенберга на команду?
– Нет, у нас всё как было, так и осталось. В коллективе ничего не поменялось – стало даже лучше. В прошлом году было много новых ребят, теперь новичков – минимум. Чувствуется, что атмосфера перешла с прошлого сезона. Команда стала даже более сплочённой, – приводит слова Сергеева сайт КХЛ.

Материалы по теме
«Еле катался на сборах». Сергеев — о реакции игроков «Динамо» на пробный контракт Гусева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android