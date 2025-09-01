«Нефтехимик» представил капитана и трёх ассистентов на новый сезон

«Нефтехимик» сообщил, что капитаном команды на новый сезон Континентальной хоккейной лиги станет нападающий Александр Дергачёв. Ассистентами будут форварды Никита Хоружев, Евгений Митякин и защитник Никита Хлыстов.

Напомним, в сезоне-2024/2025 капитаном «Нефтехимика» был Митякин. Он получил капитанскую нашивку после того, как Дергачёв получил травму и выбыл из строя.

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.