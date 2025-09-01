Скидки
Владимир Плющев: думаю, что Восток будет доминировать в новом сезоне КХЛ

Владимир Плющев: думаю, что Восток будет доминировать в новом сезоне КХЛ
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги и выразил мнение, что команды Восточной конференции будут доминировать.

«Не думаю, что в этом сезоне будут экстремальные или экстравагантные ситуации в чемпионате. Команды подравнялись, и подравнялись достаточно серьёзно. Сказать, что есть явные лидеры, не скажу. Яркие тренеры? Тоже не скажу. Поэтому каких-то сенсаций от нового сезона не жду. Думаю, те восьмёрки, которые есть в конференциях, будут такими же, за исключением, возможно, восьмого-седьмого мест. Однако Восток будет доминировать, я думаю», — приводит слова Плющева Vprognoze.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».

