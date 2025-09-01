Маккиннон — об Олимпиаде-2026: вся страна болеет за тебя, давление тоже огромное

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением об игре на Олимпиаде-2026. Нападающий принял участие в тренировочном лагере сборной Канады, который прошёл в конце августа.

«Вся страна болеет за тебя – до Турнира четырёх наций я такого не испытывал. Давление тоже огромное, но это здорово. Спортсмены всегда хотят быть лучшими и побеждать. Так что ощущать подобное давление – это очень волнительно и приятно», – приводит слова Маккиннона Sportskeeda.

Напомним, Олимпийские игры 2026 года пройдут с 11 по 22 февраля в двух городах Италии: Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Сборная Канады стала победителем Турнира четырёх наций — 2025, обыграв в финале США в овертайме со счётом 3:2.