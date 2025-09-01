Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маккиннон — об Олимпиаде-2026: вся страна болеет за тебя, давление тоже огромное

Маккиннон — об Олимпиаде-2026: вся страна болеет за тебя, давление тоже огромное
Комментарии

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением об игре на Олимпиаде-2026. Нападающий принял участие в тренировочном лагере сборной Канады, который прошёл в конце августа.

«Вся страна болеет за тебя – до Турнира четырёх наций я такого не испытывал. Давление тоже огромное, но это здорово. Спортсмены всегда хотят быть лучшими и побеждать. Так что ощущать подобное давление – это очень волнительно и приятно», – приводит слова Маккиннона Sportskeeda.

Напомним, Олимпийские игры 2026 года пройдут с 11 по 22 февраля в двух городах Италии: Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Сборная Канады стала победителем Турнира четырёх наций — 2025, обыграв в финале США в овертайме со счётом 3:2.

Материалы по теме
«Для ребят он как отец». Натан Маккиннон — о Сидни Кросби в сборной Канады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android