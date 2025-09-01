«Торпедо-Горький» проиграл «Металлургу» по буллитам в матче открытия сезона-2025/2026 ВХЛ
Сегодня, 1 сентября, в Нижнем Новгороде завершился матч открытия сезона Всероссийской хоккейной лиги, в котором местный «Торпедо-Горький» принимал новокузнецкий «Металлург». Победу в серии буллитов со счётом 2:1 одержали гости.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 сентября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 Шешин (Шабловский) – 32:58 (5x5) 1:1 Уткин – 56:34 (5x4) 1:2 Кодола – 65:00
На 33-й минуте встречи первую шайбу забросил нападающий «Металлурга» Дмитрий Шешин. На 57-й минуте форвард «Торпедо-Горький» Матвей Уткин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.
В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевал «Торпедо-Горький».
