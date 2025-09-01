«Шанхайские Драконы» расторгли контракты со Смитом и Ипом

«Шанхайские Драконы» расторгли контракты с вратарём Джереми Смитом и нападающим Брэндоном Ипом. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

36-летний Смит выступал за китайский клуб с 2019 года. Всего на счету Джереми 184 матча, в которых он одержал 53 победы с 91,2% отражённых бросков.

40-летний Ип провёл в команде семь сезонов. За это время Брэндон принял участие в 340 встречах, где забросил 92 шайбы и сделал 93 результативные передачи.

Напомним, в это межсезонье «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхайских Драконов». Команду возглавил 61-летний канадский специалист Жерар Галлан.