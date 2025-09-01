Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 1 сентября 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 1 сентября 2025 года
Сегодня, 1 сентября, состоялся матч открытия сезона Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей ВХЛ 1 сентября:

«Торпедо-Горький» — «Металлург» Нк — 1:2 Б.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги — всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Плей-офф начнётся 22 марта, а решающий матч финала плей-офф ВХЛ запланирован на 30 мая 2026 года. В плей-офф борьбу за главный трофей — Кубок чемпиона России — смогут продолжить только 16 команд.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевал «Торпедо-Горький».

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
