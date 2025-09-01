«Почему меня должны были куда-то менять?» Сергеев — о слухах про обмен из «Динамо» в СКА

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев прокомментировал слухи про свой возможный обмен в СКА.

– Вы в это межсезонье сидели на пороховой бочке? В прессе писали про ваш возможный обмен в СКА.

– Я читал об этом. Но я был спокоен. Провёл хороший прошлый сезон. Почему меня должны были куда-то менять? Мне в это мало верилось.

– Эти слухи, вероятно, связаны с тем, что новый главный тренер СКА – ваш бывший агент. Были ли за карьеру возможности поиграть под руководством Игоря Ларионова?

– По большому счёту – нет. Я то с ЦСКА на контракте был, то продлевал соглашения со своими клубами. К тому же, насколько я понимаю, у «Торпедо», когда там работал Ларионов, не было больших финансовых возможностей. Мы периодически общаемся с Игорем Николаевичем, но в основном не на хоккейные темы.

– В Игоре Ларионове проглядывался тренер, когда он был вашим агентом?

– В лагерях, которые он организовывал в США, участвовало много ребят: Шарипзянов, Голдобин, Локтионов. В этой компании был и я. Игорь Николаевич выходил на лёд, тренировал нас. Думаю, что тогда он это делал из любви к хоккею и потому что хотел передавать нам свой опыт. На тот момент, полагаю, у него не было в мыслях стать главным тренером на профессиональном уровне, – приводит слова Сергеева сайт КХЛ.