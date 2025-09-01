Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев высказался о возможном переезде «Шанхайских Драконов» в Китай

Плющев высказался о возможном переезде «Шанхайских Драконов» в Китай
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал планы «Шанхайских Драконов» по возвращению в Китай. Ранее генеральный директор клуба Сергей Белых заявил, что команда рассчитывает переехать в Китай в течение двух лет.

«Вопрос сложный. Думаю, многие заартачатся. Перелёты в Китай будут связаны с серьёзными затратами, а у многих клубов денег сейчас впритык. Можно сделать связку с Хабаровском и Владивостоком, но всё равно логистика непростая.

С другой стороны, «Шанхай» должен всё-таки принимать матчи у себя дома, а не всё время играть на выезде, пусть и в таком прекрасном городе, как Санкт-Петербург. Нужно развивать хоккей дома, привлекать болельщиков, делать академию и так далее. Так что идея переехать в Китай хорошая, но как она будет реализована, посмотрим», – приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Владимир Плющев: думаю, что Восток будет доминировать в новом сезоне КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android