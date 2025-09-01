Плющев высказался о возможном переезде «Шанхайских Драконов» в Китай

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал планы «Шанхайских Драконов» по возвращению в Китай. Ранее генеральный директор клуба Сергей Белых заявил, что команда рассчитывает переехать в Китай в течение двух лет.

«Вопрос сложный. Думаю, многие заартачатся. Перелёты в Китай будут связаны с серьёзными затратами, а у многих клубов денег сейчас впритык. Можно сделать связку с Хабаровском и Владивостоком, но всё равно логистика непростая.

С другой стороны, «Шанхай» должен всё-таки принимать матчи у себя дома, а не всё время играть на выезде, пусть и в таком прекрасном городе, как Санкт-Петербург. Нужно развивать хоккей дома, привлекать болельщиков, делать академию и так далее. Так что идея переехать в Китай хорошая, но как она будет реализована, посмотрим», – приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».