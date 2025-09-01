Форвард «Шанхайских Драконов» Меркли высказался о главном тренере команды Галлане

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли прокомментировал свой переход в китайский клуб и заявил, что хотел поработать именно под руководством Жерара Галлана. Напомним, в сезоне-2024/2025 форвард играл за «Автомобилист».

– Были ли у вас в межсезонье другие варианты трудоустройства?

– Очевидно, у меня было несколько предложений от других команд. Но я хотел попасть именно к Жерару Галлану. И я рад, что всё сложилось именно так.

– Если не секрет, почему вы так хотели поработать именно под руководством этого тренера?

– Я слышал о Галлане исключительно хорошие вещи от каждого хоккеиста, который вместе с ним работал. Знаю много ребят, игравших под его руководством в НХЛ, и у них о нём только положительные отзывы.

– Что именно они говорят о Галлане?

– Прежде всего, что это замечательный человек, с которым всегда можно поговорить. Он всегда может объяснить, почему ты, например, не получаешь много игрового времени. Галлан умеет находить персональный подход к каждому хоккеисту. От него всегда можно услышать честный и правдивый отзыв о своей игре, — приводит слова Меркли «РБ Спорт».