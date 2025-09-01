Защитник «Динамо» Сергеев: Слепышев — позитивный парень, от него идёт хорошая энергетика

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев поделился мнением о форварде команды Антоне Слепышеве.

– В команде остался Антон Слепышев, хотя в прошлом сезоне он играл немного. Расскажите, в чём его ценность для «Динамо».

– От него идёт хорошая энергетика. Антон – позитивный парень. Когда что-то идёт не так, он остаётся на хорошем вайбе. Убеждает, что мы справимся, выберемся из любой сложной ситуации, – приводит слова Сергеева сайт КХЛ.

Всего 31-летний нападающий провёл за «Динамо» 29 матчей, забросив пять шайб и отдав две результативные передачи.

Слепышев — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2019, 2022, 2023), серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в составе сборной России.