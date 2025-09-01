Крикунов: Дацюк не хочет быть тренером команды мастеров, ему по душе поднимать молодых

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов ответил на вопрос о тренерских перспективах двукратного обладателя Кубка Стэнли и бывшего капитана сборной России Павла Дацюка.

– Сейчас Павел работает с молодёжью. Вы видите в нём успешного тренера? Может быть, подталкиваете его к этому?

– Он не хочет, как я понимаю. Я с ним разговаривал много раз. Он не хочет быть ни руководителем в хоккее, ни тренером команды мастеров. Ему нравится работать именно с ребятами на этом юном уровне. Ему больше по душе поднимать молодых.

– То есть в роли ментора помогать своим опытом?

– Ну да. Он показывает им, рассказывает, как нужно делать. Но это непросто. Я с ним разговаривал, он говорит: «Что-то они плохо понимают. Я вроде покажу, расскажу, а они всё равно не воспринимают».

Я ему сказал: «Паша, это процесс обучения. Сначала они думают, что это ерунда. Потом начинают понимать, что тут что-то есть. А потом уже доходят до того, что сами знают. Вот тогда обучение завершилось», – приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».