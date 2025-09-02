Защитник ЦСКА Рой: каких-то серьёзных отличий системы Никитина от других клубов нет

Защитник ЦСКА Джереми Рой прокомментировал работу с главным тренером армейцев Игорем Никитиным.

«У нас много игроков, заточенных на атаку, поэтому нет необходимости строго действовать от обороны. Нет сложностей с системой Никитина, потому что он даёт нам возможность выступать в зоне атаки. Каждому хоккеисту команды просто нужно с умом играть. Поэтому каких-то серьёзных отличий системы Никитина от других клубов нет. В некоторых командах у меня было что-то похожее.

Очевидно, что нам как команде надо прибавлять в некоторых компонентах игры. Есть небольшие детали в обороне. Тренерский штаб ждёт, что мы это всё будем выполнять в регулярке. Для этого у нас предсезонные матчи, чтобы полностью влиться в немного другую систему хоккея. Думаю, у нас всё будет хорошо», — заявил Рой.