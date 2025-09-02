Скидки
Хоккей

Расписание матчей ВХЛ на 2 сентября 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 2 сентября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 2 сентября, продолжится сезон-2025/2026 Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня ВХЛ. Всего будет сыграно семь встреч.

Расписание матчей ВХЛ на 2 сентября 2025 года (время — московское):

16:00. «Омские Крылья» — ЦСК ВВС;
16:30. «Южный Урал» — «Олимпия»;
16:30. «Челмет» — «Горняк-УГМК»;
17:00. «Торос» — «Ижсталь»;
19:00. «СКА-ВМФ» — «Динамо СПб»;
19:00. «Дизель» — «Кристалл»;
19:00. «Челны» — «Нефтяник».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги — всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевал «Торпедо-Горький».

